Ukrajina je vraj pripravená na mierové rokovania v akomkoľvek formáte

Kyjev 30. apríla (TASR) - Ukrajina je ochotná pristúpiť na mierové rozhovory v akomkoľvek formáte hneď, ako sa presvedčí, že Rusko je skutočne pripravené na náročnú cestu k mieru. V stredu to vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.



„Rusko môže preukázať svoju skutočnú pripravenosť na mierové rozhovory tým, že bude súhlasiť so skutočným prímerím aspoň na 30 dní. Ak je Rusko pripravené na 60- alebo 90-dňové prímerie, sme pripravení aj my,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X



Zdôraznil, že „Rusko musí prestať hovoriť o svojej pripravenosti na mier a začať konať tým, že bezpodmienečne pristúpi na reálne a trvalé prímerie.“



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený mieru na Ukrajine a intenzívne spolupracuje so Spojenými štátmi. „Prezident zostáva otvorený politickým a diplomatickým metódam riešenia tohto konfliktu,“ spresnil Peskov pred novinármi. Doplnil ale, že ciele Ruska musia byť naplnené, pričom Moskva by uprednostnila ich dosiahnutie mierovou cestou.



Putin podľa jeho slov prejavil ochotu rokovať priamo s Ukrajinou, no reakcia z Kyjeva zatiaľ neprišla. „Žiaľ, v tomto kontexte sme z Kyjeva nepočuli žiadne vyjadrenia. Takže nevieme, či je Kyjev pripravený alebo nie,“ dodal hovorca Kremľa.