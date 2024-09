Ukrajina je znepokojená správami o prevoze iránskych rakiet do Ruska

Kyjev 7. septembra (TASR) – Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyjadrilo hlboké znepokojenie medializovanými správami informujúcimi o možnom prevoze iránskych balistických striel do Ruska. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prehlbovanie vojenskej spolupráce Teheránu a Moskvy je hrozbou pre Ukrajinu, Európu a Blízky východ, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, ktoré reportérom poslalo e-mailom. Rezort zahraničia zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo na zvýšenie tlaku vyvíjaného na Teherán a Moskvu.



Televízia CNN a denník The Wall Street Journal v piatok s odvolaním na anonymné zdroje informovali o prevoze balistických striel krátkeho doletu do Ruska.



Spojené štáty ako kľúčový spojenec Ukrajiny tiež v piatok vyjadrili znepokojenie z potenciálneho prevozu zbraní.



"Akýkoľvek prevoz iránskych balistických striel do Ruska by znamenal dramatickú eskaláciu iránskej podpory ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine," vyhlásil hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Sean Savett.



Agentúra Reuters v auguste informovala, že Rusko z Iránu v blízkej budúcnosti očakáva zásielku stoviek balistických striel krátkeho doletu Fath-360 a že niekoľko desiatok príslušníkov ruskej armády podstupuje v Iráne výcvik, aby dokázali vo vojne na Ukrajine použiť tieto satelitom riadené zbrane.