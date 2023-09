Ukrajina: Jedna loď doplávala cez koridor do Rumunska

Sofia 2. septembra (TASR) - Dve nákladné lode, ktoré napriek ruským hrozbám v piatok vyplávali z ukrajinského prístavu Južne, sú v Čiernom mori. Jedna sa momentálne nachádza v rumunskom prístave a tá ďalšia v blízkosti bulharských teritoriálnych vôd, informoval v sobotu ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Plavidlo nazvané Ocean Courtesy plaviace sa pod vlajkou Marshallových ostrovov s nákladom 172.000 ton koncentrátu železnej rudy priplávalo v sobotu do prístavu v rumunskom meste Konstanca, uvádza portál MarineTraffic, ktorý sleduje celosvetový pohyb lodí. Server však už nepribližuje, že sa plavidlo chystá na ďalšiu plavbu.



Druhá z lodí, Anna-Theresa plaviaca sa pod libérijskou vlajkou s nákladom 56.000 ton surového železa, sa nachádza v blízkosti bulharských teritoriálnych vôd. Podľa MarineTraffic smeruje k prístavu v bulharskej Varne, tamojšie úrady však zatiaľ neinformovali, či v tomto prístave zakotví alebo bude pokračovať v plavbe do Bosporského prielivu.



Obe lode sa podľa vyjadrenia Kubrakova plavili cez dočasný humanitárny koridor, ktorý Kyjev vytvoril po dostúpení Ruska od tzv. obilnej dohody, aby tak zaistil bezpečnú plavbu cez Čierne more.



Obilná dohoda, ktorú Ukrajine s Ruskom pomohli vlani dosiahnuť Turecko a OSN, umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavoch a zároveň uľahčovala export ruského obilia a hnojív. Rusko však od nej 17. júla odstúpilo a zároveň pohrozilo, že bude za vojenské ciele považovať všetky plavidlá, ktoré sa plavia cez Čierne more do ukrajinských prístavov.



Kyjev následne začiatkom augusta oznámil vytvorenie dočasného "humanitárneho koridoru" v Čiernom mori určeného pre evakuáciu civilných lodí zo svojich prístavov. Slúžiť má predovšetkým plavidlám, ktoré po vypuknutí vojny na Ukrajine uviazli v jej prístavoch Čornomorsk, Odesa a Južne.