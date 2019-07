Zelenskyj: Kandidátom na post generálneho prokurátora je R. Riabošapka

Zelenskyj ešte v nedeľu, keď jeho strana Sluha národa zvíťazila v parlamentných voľbách, vyhlásil, že so súčasným generálnym prokurátorom Jurijom Lucenkom nepočíta.

Kyjev 23. júla (TASR) - Zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej administratívy Ruslan Riabošapka je kandidátom na post generálneho prokurátora. Oznámil to v utorok prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.



"Je to jedna z možností. Je to jeden z uchádzačov. Od samého začiatku svojej prezidentskej kampane som tvrdil, že Riabošapka je vynikajúcim špecialistom. Vidím ho ako jedného z uchádzačov," uviedol Zelenskyj, ktorého citovala agentúra Ukrinform.



Zelenskyj ešte v nedeľu, keď jeho strana Sluha národa zvíťazila v parlamentných voľbách, vyhlásil, že so súčasným generálnym prokurátorom Jurijom Lucenkom nepočíta.



"Toto priezvisko sa definitívne nezačína na 'Lu' a nekončí sa na 'cenko'. Bude to iné priezvisko," povedal na margo nového prokurátora.



Podľa denníka Kyiv Post Riabošapka pôsobil ako námestník ministra spravodlivosti so zameraním na boj proti korupcii. Neskôr pôsobil v Národnej agentúre na boj proti korupcii. V roku 2017 z nej odišiel, pričom poukazoval na systémové problémy a ľahostajnosť predstaviteľov agentúry k ich riešeniu.



Lucenko je v súčasnosti na oficiálnej dovolenke, informovala v pondelok jeho tlačová tajomníčka Larysa Sarhanová.



Zelenskyj po svojom aprílovom zvolení za prezidenta neskrýval, že bude chcieť vymeniť niektorých popredných predstaviteľov štátu, v prvom rade generálneho prokurátora Lucenka, ktorý podľa neho patrí k "starému" tímu. Odvtedy niekoľkokrát žiadal parlament o jeho odvolanie.