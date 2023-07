Ukrajina: Kazetovú muníciu použijeme len na oslobodenie svojho územia

Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajina použije kazetovú muníciu na oslobodzovanie vlastného územia spod ruskej okupácie, avšak nenasadí ju na území Ruska. Povedal to v sobotu ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Zároveň privítal rozhodnutie Spojených štátov zaslať Kyjevu takúto muníciu, píše TASR podľa agentúry Reuters.



USA v piatok oznámili, že Ukrajine pošlú kazetovú muníciu, ktorá je v mnohých častiach sveta zakázaná. Americký prezident Joe Biden to označil za "ťažké rozhodnutie", Ukrajina však podľa jeho slov takúto muníciu potrebuje.



Reznikov povedal, že táto munícia pomôže zachrániť životy ukrajinských vojakov. Dodal, že Ukrajina si bude jej použitie prísne evidovať a informácie v tomto smere zdieľať so svojimi partnermi.



"Náš postoj je jednoduchý - musíme oslobodiť naše dočasne okupované územia a zachrániť životy našich ľudí," uviedol na Twitteri. "Ukrajina použije túto muníciu len na de-okupáciu našich medzinárodne uznaných území. Táto munícia sa nebude používať na oficiálne uznanom území Ruska," dodal.



Reznikov tiež uviedol, že ukrajinská armáda nebude používať kazetovú muníciu v zaľudnených oblastiach, no nasadzovať ju bude len "na prerazenie obranných línií nepriateľa".



Používanie kazetovej munície zakazuje vyše 120 krajín. Medzinárodný Dohovor o kazetovej munícii, ktorý zakazuje jej výrobu, skladovanie, použitie a transfer kazetovej munície, však nepodpísali Rusko, Ukrajina ani samotné USA.



Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo malých bômb, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov. Ak nevybuchnú, zostávajú hrozbou aj na celé desaťročia, približuje Reuters.



Španielsko, ktoré je signatárom zmieneného dohovoru, sa v sobotu vyslovilo proti rozhodnutiu USA. Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová uviedla, že hoci má Madrid 'pevný záväzok' voči Ukrajine, je tiež zásadový aj v tom, že "určité zbrane a bomby sa nemôžu dodávať za žiadnych okolností".



Británia je tiež signatárom zmieneného dohovoru a taktiež sa vyjadrila nesúhlasne voči používaniu tejto munície. Britský premiér Rishi Sunak v sobotu od jej nasadenia "odrádzal". Dodal pritom, že Británia bude naďalej Ukrajinu podporovať iným spôsobom, ako napríklad poskytovaním tankov a zbraní dlhého doletu.



Samotné Rusko v bojoch na Ukrajine takúto muníciu používa. Rozhodnutie USA zaslať ju Ukrajine však v sobotu kritizovalo ako "akt zúfalstva". Zároveň uviedlo, že nebude mať nijaký vplyv na jeho "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine.