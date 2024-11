Ukrajina: KĽDR už dodala Rusku viac ako sto balistických rakiet

Kyjev 26. novembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) údajne dodala Rusku už viac ako 100 balistických rakiet typu KN-23 a KN-24. Do krajiny vyslala aj množstvo vojenských špecialistov na obsluhovanie dodaných zariadení. V noci na utorok o tom informovala agentúra Jonhap, ktorá sa odvoláva na tvrdenia ukrajinského vojenského spravodajstva, píše TASR.



"Rusko dostalo od KĽDR viac ako 100 takýchto rakiet. Nepriateľ prvýkrát použil tieto zbrane vo vojne proti Ukrajine koncom roka 2023," uviedla v správe ukrajinská vojenská rozviedka. "Spolu s raketami následne Pchjongjang poslal do Ruska aj svojich vojenských špecialistov, aby obsluhovali odpaľovacie zariadenia a podieľali sa na vojnových zločinoch proti Ukrajine," dodala ukrajinská tajná služba.



KN-23 a KN-24 sú balistické rakety krátkeho doletu schopné niesť jadrové hlavice. Známe sú aj pod názvom Hwasong-11.



Ukrajinská tajná služba taktiež uviedla, že v raketách, ktoré dopadli na územie Ukrajiny boli nájdené komponenty od západných, a čínskych spoločností. Vyzvala preto na sprísnenie opatrení pri exporte týchto komponentov.



Jonhap pripomína, že správy o dodávkach rakiet sú ďalším znakom prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce medzi KĽDR a Ruskom, ktorej súčasťou je aj vyslanie viac ako 10.000 severokórejských vojakov na podporu ruských síl vo vojne.



Juhokórejská spravodajská služba už skôr informovala, že KĽDR vyváža do Ruska aj delostrelecké zariadenia dlhého dosahu vrátane samohybných húfnic a raketometov.