Koronavírus sa na Ukrajine potvrdil u ďalších 5590 ľudí

Kyjev 14. októbra (TASR) – Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5590. Pribudlo aj 107 úmrtí infikovaných osôb, vyplýva z údajov systému NSDC na monitorovanie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.



O 2137 na 118 699 stúpol počet uzdravených pacientov.



Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 276 177 prípadov nákazy a 5229 súvisiacich úmrtí.



V utorok registrovala Ukrajina 5133 nových prípadov, v pondelok 4420, v nedeľu 4768 a v sobotu 5728.



Najvyšší počet nových potvrdených infekcií zaevidovali v Charkovskej oblasti (637), v hlavnom meste Kyjev (422), ako aj vo Ľvovskej (345) a Dnipropetrovskej (342) oblasti.



V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.



Z infekcie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 sa vyliečil aj bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko. Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook v utorok napísal, že mal negatívny výsledok testu na koronavírus a zajtra sa vráti do práce. Fakt, že mal pozitívny test, oznámil Porošenko 29. septembra. Dňa 3. októbra ho však pre obojstranný zápal pľúc prijali do jednej z kyjevských nemocníc, z ktorej ho po zlepšení zdravotného stavu prepustili v pondelok.