Ukrajina kritizuje Gruzínsko, že Rusku umožnilo obnoviť priame lety

Kyjev 16. mája (TASR) — Ukrajina v utorok kritizovala Gruzínsko za to, že Rusku umožnilo obnoviť priame lety na svoje územie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Svet izoluje Rusko, aby ho prinútil zastaviť vojnu, ale Gruzínsko víta ruské letecké spoločnosti a posiela svoje vlastné (aerolínie) do Moskvy," uviedol na sociálnych sieťach hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko. "Kremeľ bude mať z toho určite radosť," povedal.



Poukázal na to, že 20 percent územia Gruzínska je naďalej "beztrestne" okupovaných Ruskom. AFP približuje, že Nikolenko narážal na regióny Južné Osetsko a Abcházsko.



Južné Osetsko sa od Gruzínska odtrhlo v krvavej občianskej vojne začiatkom 90. rokov. Rusko v roku 2008 po krátkej vojne s Gruzínskom uznalo jeho nezávislosť, ako aj nezávislosť Abcházska. Oba regióny sú do veľkej miery politicky, finančne, ekonomicky i vojensky závislé od Ruska.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň obnovil leteckú dopravu medzi Ruskom a Gruzínskom, ktorá bola prerušená v roku 2019 ako odvetné opatrenie za protikremeľské protesty v Gruzínsku. Putin tiež podpísal dekrét, na základe ktorého platí od 15. mája pre obyvateľov Gruzínska 90-dňový bezvízový režim.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová označila zrušenie zákazu leteckého spojenia za "provokáciu".



Ruské aerolínie začnú lietať do gruzínskej metropoly Tbilisi 19. mája; spoločnosť Georgian Airways spustí lety do Moskvy 20. mája.



Súčasní gruzínski predstavitelia sa podľa slov tamojšej opozície v posledných rokoch snažia upevniť vzťahy práve s Kremľom. Vládnuca strana Gruzínsky sen však zdôrazňuje, že stále podporuje členstvo Gruzínska v Európskej únii a NATO.



Gruzínsko podalo žiadosť o členstvo v EÚ spoločne s Ukrajinou a Moldavskom po tom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na Ukrajinu. Vlani v júni udelili lídri EÚ kandidátsky štatút Kyjevu a Kišiňovu. Rozhodli však, že Tbilisi musí najprv zaviesť reformy.