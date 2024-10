Ukrajina kritizuje rozhodnutie Guterresa: Chce sa stretnúť s Putinom

Kyjev 22. októbra (TASR) — Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa za to, že prijal pozvanie od ruského prezidenta Vladimira Putina na summit skupiny BRICS, zatiaľ čo pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku organizovaný Ukrajinou neprijal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Generálny tajomník OSN odmietol pozvanie Ukrajiny na prvý globálny mierový summit vo Švajčiarsku," uviedlo ukrajinské ministerstvo prostredníctvom sociálnej siete X. Na mysli malo schôdzku, ktorá sa konala v júni tohto roku v hotelovom komplexe Bürgenstock vo Švajčiarsku. Na summite sa zúčastnilo viac ako 90 krajín.



"Prijal však pozvanie do Kazane od vojnového zločinca Putina. Je to nesprávna voľba, ktorá neprispieva k mieru. Poškodzuje len povesť OSN," dodalo ministerstvo.



Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, aby s ním prediskutoval konflikt na Ukrajine. Ide o prvú cestu šéfa OSN do Ruska za viac ako dva roky, oznámil v pondelok Kremeľ. Stretnutie sa uskutoční v rámci summitu skupiny BRICS, ktorý sa v Kazani začal v utorok.