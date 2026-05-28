Ukrajina kúpi 20 stíhačiek Gripen, Švédsko jej daruje 16 ďalších
Autor TASR
Štokholm 28. mája (TASR) - Švédsko vo štvrtok oznámilo významnú dohodu o dodávke vojenských lietadiel na Ukrajinu. Táto dohoda zahŕňa darovanie aj budúci nákup stíhačiek Saab JAS 39 Gripen.
Švédsko daruje Ukrajine 16 starších stíhačiek JAS 39 Gripen E a ďalších 22 najnovších modelov stíhačiek Gripen si Ukrajina kúpi. S odvolaním sa na vyhlásenie švédskej vlády, ktoré bolo zverejnené počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Švédsku o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Prvá stíhačka Gripen E, na ktorú Ukrajina plánuje vyčleniť 2,5 miliardy eur z pôžičky EÚ, bude dodaná v roku 2030, povedal novinárom švédsky premiér Ulf Kristersson.
Po podpise dohody o nákupe 22 najmodernejších modelov lietadiel plánuje Švédsko poskytnúť Ukrajine 16 stíhačiek Gripen C/D v rámci bilaterálnej pomoci. Na Ukrajinu by sa mali dostať začiatkom roka 2027, doplnil Kristersson.
Podľa Zelenského lietadlá dorazia plne vyzbrojené vrátane rakiet vzduch-vzduch Meteor s dlhým doletom, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele vo vzdialenosti približne 100 kilometrov. Vyslovil očakávanie, že gripeny výrazne posilnia schopnosť Ukrajiny čeliť ruským lietadlám a znížia používanie kĺzavých bômb Ruskom v blízkosti frontovej línie.
Švédsko potvrdilo, že výcvik ukrajinských pilotov už nejaký čas prebieha a teraz sa rozšíri. Zelenskyj povedal, že prvé gripeny, ktoré budú pilotovať ukrajinskí piloti, by mohli doraziť už v decembri alebo v januári 2027. Zároveň ubezpečil, že Ukrajina nakúpi všetkých 150 nových gripenov, ako sa obidve krajiny predbežne dohodli vlani v októbri.
Verzie C a E sú jednomiestne, zatiaľ čo D a F sú dvojmiestne. Druhý člen posádky sa stará o obsluhu zložitej výzbroje stíhačky a ďalších systémov.
