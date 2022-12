Ukrajina: Kyjev musí rátať s výpadkami elektriny počas celej zimy

Kyjev 28. decembra (TASR) - Obyvatelia Kyjeva budú musieť až do konca zimy počítať s náhlymi výpadkami elektriny, upozornila v utorok administratíva ukrajinského hlavného mesta. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Budeme musieť žiť za týchto podmienok celú zimu," uviedol námestník šéfa kyjevskej administratívy Petro Pantelejev pre ukrajinskú televíziu.



Dodávky elektriny v Kyjeve i ďalších ukrajinských mestách sú výrazne obmedzované v dôsledku ruských raketových útokov. Elektrikári nepretržite pracujú na oprave systému, situácia však zostáva ťažká, priznal Pantelejev. Kapacity nie sú podľa neho postačujúce predovšetkým počas pracovných dní, kedy je zvýšená spotreba elektriny.



Rusko od októbra opakovane útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny raketami, pripomína DPA. Nebezpečenstvo ďalších útokov zostáva akútne, varoval v utorok v pravidelnom vyhlásení generálny štáb ukrajinskej armády.



Tamojší premiér Denys Šmyhaľ predtým uviedol, že Ukrajina by mohla stráviť Silvestra bez odstávok elektriny, ak by už k žiadnemu ostreľovaniu nedošlo. Ako však napriek tomu pripustil, existuje veľké riziko, že ruská armáda bude opätovne útočiť na zásobovanie elektrinou na Ukrajine.