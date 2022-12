Ukrajina: Kyjev odmietol návrhy Kissingera

Kyjev/Washington 18. decembra (TASR) - Ukrajinská vláda odmietla v nedeľu vyjadrenia bývalého šéfa americkej diplomacie Henryho Kissingera o tom, že sa blíži čas na vyrokovanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko ďalšej ničivej svetovej vojny. Podľa Kyjeva by išlo o ustupovanie agresorovi, pričom nemôže dôjsť k dohode, ktorá by zahŕňala odstúpenie územia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pán Kissinger stále nič nepochopil... ani podstatu tejto vojny, ani jej vplyv na svetový poriadok," uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.



"Recept, ktorý bývalý minister zahraničných vecí (USA) žiada, ale bojí sa ho vysloviť nahlas, je jednoduchý: upokojiť agresora obetovaním častí Ukrajiny so zárukami neútočenia na ostatné štáty východnej Európy," dodal Podoľak s tým, že zlý mier na úrok ukrajinských území by bol víťazstvom pre ruského prezidenta Vladimira Putina a receptom na úspech autokratov po celom svete.



Predstavitelia Kremľa sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili.



Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v rozhovore zverejnenom v sobotu povedal, že väčšina konfliktov sa končí rokovaniami, no podľa hodnotenia CIA to Rusko v súčasnosti s rokovaniami o ukončení vojny nemyslí vážne.



Putin označuje "špeciálnu vojenskú operáciu", ako Moskva nazýva inváziu na Ukrajinu, za prelomový moment, keď sa Rusko konečne postavilo západnému bloku vedenému Spojenými štátmi. Tie sa podľa šéfa Kremľa snažia využiť rozpad Sovietskeho zväzu na zničenie Ruska.



Ukrajina a Západ zdôrazňujú, že Putin nemá žiadne ospravedlnenie pre to, čo podľa nich predstavuje okupačnú vojnu imperiálneho typu.