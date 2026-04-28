Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Kyjevom po ruských útokoch otriasli výbuchy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjevské úrady oznámili, že proti ruským dronom lietajúcim nad mestom zasiahli systémy protivzdušnej obrany.

Autor TASR
Kyjev 28. apríla (TASR) - K explóziám došlo v utorok v dôsledku ruských útokov v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Tamojšie úrady obyvateľov vyzvali, aby ukryli. Podľa agentúry AFP dochádza k podobným v Kyjeve počas dňa len zriedkavo, píše TASR.

Kyjevské úrady oznámili, že proti ruským dronom lietajúcim nad mestom zasiahli systémy protivzdušnej obrany. Novinári agentúry AFP v Kyjeve počuli sirény a aspoň jeden hlasný výbuch krátko po 13.15 h SELČ.

Podľa oficiálneho varovného systému bola výstraha pred leteckými útokmi zrušená po 49 minútach. Kyjevský primátor Vitalij Kličko uviedol, že pri útoku utrpeli zranenia dve osoby.

Ukrajina a Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnili svoje letecké útoky, pričom obe strany sa zameriavajú hlavne na energetickú infraštruktúru, pripomína AFP. Konflikt medzi krajinami trvá už viac než štyri roky.
