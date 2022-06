Ukrajina: Leyenová bude v Kyjeve rokovať so Zelenským o členstve v EÚ

Kyjev 11. júna (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pricestovala v nedeľu do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, aby s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským diskutovala o úsilí jeho krajiny pripojiť sa k Európskej únii (EÚ). TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"S prezidentom Zelenským zhodnotím spoločnú prácu potrebnú na rekonštrukciu a pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla na svojej európskej ceste," napísala von der Leyenová na sociálnej sieti Twitter po príchode do Kyjeva.



Očakáva sa, že Európska komisia na budúci týždeň v piatok zverejní svoje hodnotenie, či by Ukrajine mal byť udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ.



Ukrajina požiada o členstvo v Únii v marci krátko po tom, čo Rusko 24. februára začalo s vojenskou inváziou.



Agentúra DPA pripomína, že ide už o druhú návštevu von der Leyenovej na Ukrajine od začiatku vojny. V apríli navštívila šéfka EK ukrajinské mesto Buča pri Kyjeve, kde sa po odchode ruských jednotiek našli stovky tiel civilistov, čo vyvolalo celosvetové pobúrenie. Spolu s ňou vtedy do Buče pricestoval aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell a slovenský premiér Eduard Heger.