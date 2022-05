Ukrajina: LGBTQ ľudia sú na frontovej línii odporu proti invázii Ruska

Nikózia 12. mája (TASR) - Ukrajinská aktivistka za ľudské práva Olena Ševčenková vo štvrtok informovala, že LGBTQ ľudia v jej krajine sú "na frontovej línii odporu" proti invázii Ruska a mnohí vstúpili do ukrajinskej armády, aby marili postup ruských síl. Správu priniesla agentúra AP.



Ševčenková cez videolink na európskom fóre, ktoré sa koná na Cypre, uviedla, že skupiny podporujúce LGBTQ ľudí na Ukrajine sa zapájajú aj do poskytovania humanitárnej pomoci všetkým, ktorí trpia bojmi alebo ktorí pred bojmi ušli.



Aktivistka Ševčenková bola kritická voči vyhláseniam Európskej únie o ochraňovaní hodnôt kontinentu aj v čase vojny, keď povedala, že slová by sa mali premeniť na činy a predovšetkým na materiálnu pomoc ako potraviny a lieky pre ľudí, ktorí ich potrebujú najviac.



Predseda výboru Rady Európy pre antidiskrimináciu, rozmanitosť a inklúziu Triantafillos Lukarelis uviedol, že jeho organizácia upovedomila úrady v krajinách, ktoré sa na svojom území starajú o ukrajinských utečencov, aby dávali pozor na prípadné obchodovanie s ľuďmi, predovšetkým s LGBTQ ľuďmi.