Ukrajina: Lietadlo v Iráne mohla zasiahnuť raketa ruskej výroby

Kyjev 9. januára (TASR) - Ukrajinskí experti zvažujú ako hlavné verzie príčin havárie ukrajinského lietadla pri Teheráne zásah raketou ruskej výroby, teroristický útok i výbuch motora z technických dôvodov. Informovali o tom vo štvrtok agentúra RIA Novosti a rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).Podľa spravodajského portálu Ukrajina 24/7 považuje ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) za možnú aj kolíziu lietadla s dronom alebo "iným lietajúcim objektom".Uvádza sa to aj vo vyhlásení tajomníka RNBO Olexija Danilova zverejnenom na sociálnych sieťach.Podľa Danilova vyšetrovatelia pracujú so štyrmi verziami o hlavných príčinách leteckého nešťastia. Jednou je zásah boeingu protilietadlovou raketou, pričom sa pripúšťa, že mohlo ísť o raketu vypálenú z protilietadlového raketového kompletu TOR ruskej výroby. Na internete sa totiž medzičasom objavili správy o náleze fragmentov rakety ruského pôvodu v blízkosti miesta zrážky i fotografie, ktorých pravosť sa zatiaľ nepodarilo overiť.Ako ďalšie verzie príčin nešťastia sa podľa Danilova zvažujú aj zrážka s bezpilotným lietadlom alebo iným lietajúcim objektom, výbuch motora z technických dôvodov či výbuch vnútri lietadla v dôsledku teroristického činu.Agentúry pripomenuli, že havária lietadla leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines neďaleko Teheránu nastala v čase iránskeho raketového útoku na základne v Iraku, kde sa nachádzali americké jednotky. Nehodu neprežil nikto zo 176 ľudí na palube.Agentúra Reuters vo štvrtok informovala, že tajné služby v Spojených štátoch, Kanade a nemenovanej európskej krajine naznačujú, že príčinou leteckej katastrofy bola technická porucha — údajne existujú dôkazy o prehriatí motora.Výrobca lietadla — spoločnosť Boeing — odmietol komentovať tieto informácie.Iránski vyšetrovatelia medzitým vo štvrtok informovali, že posádka ukrajinského lietadla nevyslala núdzový signál ani nežiadala o pomoc a v momente, keď došlo k pádu stroja, sa snažila vrátiť na letisko.Teherán už v stredu odmietol vydať americkému výrobcovi lietadla nájdené zapisovače letových údajov, tzv. čierne skrinky, ktoré sa našli na mieste havárie. Vo štvrtok iránske úrady oznámili, že ich analýza sa uskutoční v Iráne.Televízia CNN v tejto súvislosti pripomenula, že obvyklou praxou je podrobiť čierne skrinky analýze v tej krajine, na ktorej území sa havária stala.CNN spresnila, že Ukrajina sa do vyšetrovania zapojí na základe toho, že je štátom, kde bolo lietadlo registrované a prevádzkované.Na vyšetrovaní zúčastnia aj USA ako krajina, kde bolo lietadlo vyvinuté a vyrobené, pričom budú zastupovať záujmy spoločnosti Boeing.Irán musí do 30 dní predložiť predbežnú správu, v ktorej uvedie základné skutočnosti leteckého nešťastia. Tento časový rámec sa však často predlžuje, poznamenala CNN.Agentúra Ukrinform vo štvrtok uviedla, že do Iránu už pricestovalo 45 členov ukrajinskej vládnej komisie, ktorí sa zapoja do vyšetrovania nešťastia.Podľa Danilova sa členovia ukrajinského tímu chcú dostať na miesto havárie a preskúmať aj údajné úlomky rakety ruskej výroby. Danilov dodal, že členmi tímu sú aj vyšetrovatelia, ktorí sa podieľali na objasňovaní pádu malajzijského lietadla, ku ktorému došlo v roku 2014 na východe Ukrajiny. Túto časť územia Ukrajiny doteraz ovládajú proruské sily. Podľa vyšetrovateľov bolo toto lietadlo zostrelené raketou vypálenou zo systému BUK dovezeného z Ruska.