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Ukrajina mení svojho veľvyslanca pri EÚ
Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom.
Autor TASR
Kyjev/Brusel 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil vymenovanie Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevoloda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovu doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Zelenskyj v uplynulých dňoch pristúpil k viacerým zmenám na vysokých postoch vrátane odvolania ministra obrany Mychajla Fedorova, čo vyvolalo protesty v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách.
Kačka nastupuje na post v čase, keď Ukrajina napreduje v prístupových rokovaniach s EÚ. Doteraz sa venoval najmä otázkam spojenými s integračným procesom a rokovaniam s predstaviteľmi únijných inštitúcií. V utorok sa v Bruseli zúčastnil na otvorení druhého vyjednávacieho klastra, ktorý predstavuje formálny krok na ceste k členstvu v EÚ.
Kyjev pôvodne dúfal, že do polovice júla otvorí všetkých šesť klastrov, zatiaľ sa mu však podarilo otvoriť iba dva. Proces dlhodobo komplikovalo najmä veto Maďarska pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána.
Kačka minulý týždeň pre portál Politico uviedol, že v niektorých členských krajinách EÚ vníma „nedostatok pocitu naliehavosti“ pri rozširovaní Únie. Prezradil tiež, že spolupracuje s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou pri riešení otázok týkajúcich sa práv maďarskej menšiny na Ukrajine.
Zelenskyj po oznámení jeho vymenovania uviedol, že Ukrajina očakáva v prístupových rokovaniach rozhodnutia o otvorení ďalších štyroch vyjednávacích klastrov. Kačka bude zároveň pokračovať aj vo funkcii obchodného zástupcu Ukrajiny pri EÚ.
Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Zelenskyj v uplynulých dňoch pristúpil k viacerým zmenám na vysokých postoch vrátane odvolania ministra obrany Mychajla Fedorova, čo vyvolalo protesty v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách.
Kačka nastupuje na post v čase, keď Ukrajina napreduje v prístupových rokovaniach s EÚ. Doteraz sa venoval najmä otázkam spojenými s integračným procesom a rokovaniam s predstaviteľmi únijných inštitúcií. V utorok sa v Bruseli zúčastnil na otvorení druhého vyjednávacieho klastra, ktorý predstavuje formálny krok na ceste k členstvu v EÚ.
Kyjev pôvodne dúfal, že do polovice júla otvorí všetkých šesť klastrov, zatiaľ sa mu však podarilo otvoriť iba dva. Proces dlhodobo komplikovalo najmä veto Maďarska pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána.
Kačka minulý týždeň pre portál Politico uviedol, že v niektorých členských krajinách EÚ vníma „nedostatok pocitu naliehavosti“ pri rozširovaní Únie. Prezradil tiež, že spolupracuje s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou pri riešení otázok týkajúcich sa práv maďarskej menšiny na Ukrajine.
Zelenskyj po oznámení jeho vymenovania uviedol, že Ukrajina očakáva v prístupových rokovaniach rozhodnutia o otvorení ďalších štyroch vyjednávacích klastrov. Kačka bude zároveň pokračovať aj vo funkcii obchodného zástupcu Ukrajiny pri EÚ.