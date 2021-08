Merkelová bude so Zelenským hovoriť o Donbase aj plynovode

Kyjev/Berlín 22. augusta (TASR) – Dva dni po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve navštívi nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu Kyjev. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bude hovoriť o konflikte na východe krajiny a kontroverznom rusko-nemeckom plynovode Severný prúd 2. Informovala o tom agentúra DPA.



Zelenskyj v sobotu vyjadril nádej, že Merkelová prinesie do Kyjeva správy o ruských zárukách, pokiaľ ide o poplatky za tranzit zemného plynu cez Ukrajinu. „Dúfam, že Merkelovej sa podarilo dosiahnuť nejakú dohodu s Putinom," povedal pre nemecké médiá.



Kritici takmer dokončeného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ku ktorým patria viaceré krajiny EÚ i USA, zdôrazňujú, že obídením ukrajinskej infraštruktúry pripraví krajinu o významné zdroje príjmu a odstráni i jednu z hlavných kontrol voči prípadnej agresii Ruska v regióne, napísala agentúra AFP.



Nemecko s cieľom odvrátiť odpor Spojených štátov súhlasilo, že bude naliehať na Rusko, aby predĺžilo o desať rokov dohodu o tranzite zemného plynu cez Ukrajinu, ktorá má vypršať koncom roka 2024. Merkelová v piatok v Moskve uviedla, že tento plynovod je ekonomickým projektom zameraným na európsku energetickú bezpečnosť.



Očakáva sa, že kancelárka, ktorá po septembrových voľbách v Nemecku odíde po 16 rokoch z funkcie, sa vyjadrí aj k nedostatočnému pokroku pri realizácii minského mierového plánu pre Donbas, ktorý v roku 2015 sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.



Merkelová po príchode do Kyjeva okolo poludnia položí veniec k hrobu neznámeho vojaka, aby si pripomenula obete druhej svetovej vojny pri príležitosti 80. výročia napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom. Následne si pri pamätníku na Námestí nezávislosti uctí obete ukrajinskej revolúcie z roku 2014.



Merkelová sa so Zelenským stretne v Kyjeve po prvý raz, naposledy ju v ukrajinskej metropole v roku 2018 privítal vtedajší prezident Petro Porošenko.