Kyjev 21. júna (TASR) – Druhý summit, na ktorom sa budú posudzovať návrhy Kyjeva na mier s Ruskom, by mohla hostiť krajina tzv. globálneho juhu. Povedal to v piatok poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Na prvom mierovom summite sa vo Švajčiarsku minulý týždeň zúčastnili predstavitelia viac ako 90 krajín. Ukrajina sa snaží rozšíriť podporu pre svoj plán ukončenia vojny, ktorá sa začala inváziou ruských síl vo februári 2022.



Moskva, ktorú nepozvali, označila výsledok summitu za "takmer nulový". Záverečné vyhlásenie podpísala väčšina účastníkov, nie však India, Brazília či Saudská Arábia.



"Máme niekoľko krajín (ponúkajúcich hostenie) a môžem s vysokou mierou pravdepodobnosti povedal, že takýto summit by sa mohol uskutočniť v jednej z krajín globálneho juhu," uviedol poradca prezidenta Ihor Žovkva, ktorého citovala tlačová agentúra Interfax-Ukrajina.



Kyjev si želá, aby sa ďalší summit konal pred koncom roka, dodal poradca s tým, že pozvať by mohli aj Rusko, ak by bolo pripravené zvažovať plán načrtnutý Ukrajinou a nedávalo by ultimáta.



Ruský prezident Vladimir Putin 14. júna vyhlásil, že Rusko by vojnu na Ukrajine ukončilo, ak by sa Kyjev vzdal ambícií vstúpiť do NATO a odovzdal by Moskve štyri oblasti na východe krajiny teraz čiastočne okupované ruskými silami. Kyjev to odmietol ako požiadavku na faktickú kapituláciu.



Kyjev má podporu väčšiny západných krajín a posilnil úsilie získať ju aj od krajín globálneho juhu a ázijských štátov, ktoré majú historicky bližšie k Rusku a k jeho vojne na Ukrajine sa nestavajú jednoznačne.