Ukrajina: Mierový summit sa zrejme bude konať vo februári 2024

Kyjev 9. novembra (TASR) - Svetový "mierový summit" o Ukrajine sa bude zrejme konať vo februári 2024, uviedol vo štvrtok vplyvný ukrajinský predstaviteľ Ihor Žvovka. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a z portálu britského denníka The Guardian.



Hlavný poradca ukrajinského prezidenta pre diplomaciu Žvovka vo vyhlásení napísal, že Ukrajina usporiada štvrté stretnutie národných bezpečnostných poradcov koncom novembra alebo začiatkom decembra, pričom "globálny summit by sa potom mohol konať vo februári 2024".



"Summit sa určite bude konať. Bude to symbolický začiatok praktického realizovania ukrajinského 'mierového plánu' a zároveň bude sumarizovať všetky výsledky, ktoré sa už na tejto ceste dosiahli," vysvetlil Žvovka.



Mierový plán je desaťbodová agenda navrhnutá ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Žiada obnovu územnej celistvosti Ukrajiny, stiahnutie ruských vojakov z okupovaných ukrajinských území, ochranu dodávok potravín a energií, bezpečnosť jadrových zariadení a prepustenie všetkých zajatcov.



Správa o summite prišla v období, keď sa Západ čoraz viac obáva, že vojna v pásme Gazy sťaží Ukrajine získavanie širšej diplomatickej podpory vo svete, respektíve, že konflikt na Blízkom východe odláka pozornosť štátov od problému Ukrajiny.



Na rozhovoroch o ukrajinskom mierovom pláne sa Rusko nezúčastní. Moskva ho odmieta a tvrdí, že nie je možné ho realizovať.



Žvovka uznal, že udalosti na Blízkom východe majú vplyv na priority krajín v tom regióne, ale poukázal na to, že na októbrových rokovaniach na Malte bola prítomná Saudská Arábia, Bahrajn aj Katar.



"Nepotrebujeme summit len preto, aby sa nejaký konal. Želáme si aj čo najširšiu možnú účasť lídrov globálneho Juhu. Preto musíme starostlivo zvážiť čas a miesto summitu," dodal.



Zelenskyj vo štvrtok informoval, že o prípravách summitu diskutoval s prezidentmi Indonézie a Paraguaja a požiadal ich, aby sa k tomuto úsiliu pridali.