Ukrajina: Milanovičove vyjadrenia o Kryme sú neprijateľné

Kyjev 31. januára (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odsúdilo vyjadrenia chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča, ktorý povedal, že Ruskom nezákonne anektovaný polostrov Krym sa nikdy nevráti Ukrajine. Hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Oleh Nikolenko vyhlásil Milanovičove tvrdenia za "neprijateľné". TASR správu prevzala z agentúry Reuters a televízie Sky News.



"Vyjadrenia chorvátskeho prezidenta, ktorými prakticky spochybnil územnú celistvosť Ukrajiny, považujeme za neprijateľné," napísal Nikolenko na Facebooku.



Milanovič v pondelok obhajoval neochotu Záhrebu poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc tým, že "Krym aj tak nikdy nebude súčasťou ukrajinského územia". Uviedol tiež, že je "šialené" myslieť si, že Rusko môže byť porazené v konvenčnej vojne a vyjadril nesúhlas s nedávnym rozhodnutím krajín Západu poslať Kyjevu moderné tanky, aby mohla účinne čeliť ruskej vojenskej agresii.



Milanovič je prezidentom Chorvátska, členskej krajiny Severoatlantickej aliancie, od roku 2020. Spočiatku sa prezentoval ako ľavicovo orientovaný liberálny kandidát, no potom sa obrátil k populistickému nacionalizmu a v súčasnosti kritizuje aj západnú politiku voči Rusku a Balkánu.



Zoran Milanovič však popiera, že by bol prorusky orientovaný. V uplynulých mesiacoch vystúpil proti vstupu Fínska a Švédska do NATO a odmietol tiež výcvik ukrajinských vojakov pod vedením EÚ na území Chorvátska.