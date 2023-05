Ukrajina: Miliardárovi v exile zhabali majetok za vyše 254 miliónov eu

Kyjev 5. mája (TASR) - Ukrajinské úrady zhabali miliardárovi žijúcemu v exile majetok v hodnote viac ako 254 miliónov eur. Oznámila to vo štvrtok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU), informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Miliardár Vadym Novynskyj bol z Ukrajiny vyhostený pre obvinenia, že Rusku pomáha v rámci invázie, čo on sám popiera. Je to už druhýkrát v tomto roku, čo SBU zabavila jeho majetok, pričom v apríli mu takto zhabala v prepočte vyše 87 miliónov eur.



Novynskyj je významným podporovateľom ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC), ktorá je spájaná s ruskou pravoslávnou cirkvou a jej moskovským patriarchátom.



Kyjev na neho ešte v decembri uvalil sankcie spolu s niekoľkými predstaviteľmi tejto cirkvi, ktorá tvrdí, že minulý rok prerušila všetky svoje väzby na Rusko a samú seba označuje za obeť politickej honby na čarodejnice.