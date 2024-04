KORUPČNÝ ŠKANDÁL NA UKRAJINE: Minister ponúkol svoju rezignáciu

Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj podozrivý z účasti na korupčnom škandále vo štvrtok uviedol, že je pripravený odstúpiť. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Napísal som rezignačný list... Som presvedčený, že je to správny krok," uviedol Solskyj v aplikácii Telegram.



Vyšetrovatelia tento týždeň Solského obvinili z nezákonného zmocnenia sa pôdy v hodnote viac než sedem miliónov dolárov. Údajne sa to stalo v období, keď bol na čele významnej poľnohospodárskej spoločnosti a bol poslancom ukrajinského parlamentu (Verchovna rada).



Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) v utorok uviedol, že Solskyj bol na čele skupiny, ktorá vyvlastňovala štátnu pôdu v Sumskej oblasti na severe Ukrajiny.



Solskyj uviedol, že tieto dohody sa vzťahovali na "spor" a pôda bola odovzdaná v súlade so zákonom.



Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk zverejnil kópiu ručne písaného listu, v ktorom Solskyj žiada o odstúpenie. Žiadosť musí schváliť parlament. Stefančuk uviedol, že poslanci sa ňou budú zaoberať na najbližšom zasadnutí.