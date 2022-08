Ukrajina: Most v Novej Kachovke je po ostreľovaní nepoužiteľný

Kyjev 10. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda v stredu oznámila, že most v meste Nova Kachovka na juhu Ukrajiny, ktorý sa nachádza v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti, zasiahli rakety a je nepoužiteľný. TASR správu prevzala od agentúr AFP a DPA.



Južné velenie ukrajinskej armády v príspevku na Facebooku uviedlo, že útok na most blízko vodnej elektrárne v Novej Kachovke bol "presný a efektívny".



Ukrajinské sily v pondelok informovali aj o ostreľovaní mosta v Antonivke v Chersonskej oblasti, ktorý je podľa AFP pre ruskú armádu strategicky dôležitý, keďže po ňom dováža do Chersonu zásoby. Tento most nad riekou Dneper bol poškodený pri útokoch na konci júla. Ruská armáda preto musela namiesto neho postaviť provizórny pontónový most.



Ruské sily obsadili mesto Cherson 3. marca. Išlo o prvé väčšie mesto, ktoré Moskva získala od začiatku invázie. Chersonská oblasť, ktorá je významná pre ukrajinské poľnohospodárstvo, susedí s polostrovom Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



V posledných týždňoch začala ukrajinská armáda získavať späť pozície v Chersonskej oblasti, k čomu jej pomáhajú dodávky zbraní zo Západu, poznamenala AFP.