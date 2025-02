Ukrajina môže otvoriť humanitárny koridor v ruskej Kurskej oblasti

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajina vo štvrtok uviedla, že je pripravená otvoriť humanitárny koridor z cieľom prechodu stoviek ruských civilistov žijúcich v ruskej Kurskej oblasti výmenou za svoje Moskvou ovládané územia, ak o to Moskva požiada. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na západe Kurskej oblasti, v častiach tohto územia, ktoré obsadila ukrajinská armáda počas prekvapivého prieniku, ktorý spustila ešte vlani v auguste, žije stále približne 1500 civilistov.



Hnev na ruské úrady odvtedy narástol u tých, ktorí stratili kontakt s členmi svojich rodín, o ktorých sa predpokladá, že uviazli bez možnosti komunikácie na druhej strane frontovej línie.



"Na oficiálnu žiadosť Ruskej federácie sme pripravení otvoriť humanitárny koridor z Kurskej oblasti do vnútra Ruska," uviedol vo vyhlásení pre AFP úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Rusi zjavne takýto koridor nechcú, pretože sme od nich príslušnú požiadavku nedostali," dodal úrad, ktorý zároveň obvinil Moskvu z "ľahostajnosti" voči osudu vlastných občanov.



Ponuka pomôcť uľahčiť ich návrat prichádza v čase, keď Rusko oznámilo, že ukrajinské sily sa pokúsili o novú ofenzívu v Kurskej oblasti, pričom Zelenskij chválil svojich bojovníkov, ktorí posledných šesť mesiacov ovládajú časti tohto ruského ruského územia.



Ruský telegramový kanál Shot informoval, že Ukrajinci sa pokúšajú preraziť z mestečka Sudža, ktoré obsadili medzi prvými, cez Machnovku smerom na obec Ulanok. Ukrajinská armáda podľa tohto zdroja nasadila do novej ofenzívy obrnené vozidlá a asi 400 vojakov.



Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že došlo k niekoľkým vlnám útokov na dediny Ulanok a Čerkasskaja Konopeľka, boli však odrazené a obe obce sú naďalej pod kontrolou ruských síl.



Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť, poznamenala DPA. Generálny štáb ukrajinskej armády sa k najnovšiemu dianiu v Kurskej oblasti nevyjadril.