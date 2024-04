Ukrajina musí v dôsledku útokov decentralizovať elektrickú sieť

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ukrajina musí úplne decentralizovať svoju elektrickú sieť, aby znížila svoju závislosť od väčších elektrární. V reakcii na série ruských útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny to vo štvrtok uviedol Volodymyr Kudryckyj, ktorý je riaditeľom spoločnosti Ukrenerho - prevádzkovateľa rozvodnej siete na Ukrajine.



Ako vo svojej štvrtkovej správe pripomenula agentúra AFP, ruská armáda začala 22. marca masívny útok raketami a dronmi na ukrajinskú energetickú sieť. Odvtedy v týchto úderoch pokračuje, pričom opakuje scenár leteckého bombardovania, ktorý v roku 2022 a začiatkom roka 2023 uvrhol milióny ľudí na Ukrajine do tmy a chladu.



"Môžeme konštatovať, že intenzita útokov sa zvýšila. (Predtým) sme boli svedkami jedného masívneho útoku za jeden alebo dva týždne. Teraz je to celá séria, takmer nepretržitá," ozrejmil Kudryckyj.



Domnieva sa, že namiesto 15 alebo 20 veľkých elektrární bude na Ukrajine nutné postaviť stovky malých elektrární, ktoré budú voči týmto útokom odolnejšie vďaka svojej rozptýlenosti.



Dodal, že by malo ísť o zriadenie "stoviek zariadení rôznych typov" vrátane elektrární na plyn a obnoviteľné zdroje.



Upozornil, že Ukrajina bude musieť na realizáciu tohto plánu získať peniaze od súkromných investorov. Zdôraznil však súčasne, že tieto zmeny sú naliehavo potrebné na zaistenie energetickej bezpečnosti krajiny.



Ukrajinské ministerstvo energetiky vo štvrtok informovalo, že v dôsledku opakovaných zásahov energetickej infraštruktúry v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny je obmedzeniam v dodávkach elektriny vystavených približne 350.000 ľudí.



Útoky, ktorých terčom je aj energetická infraštruktúra, prichádzajú čase, keď Ukrajina zápasí s nedostatkom prostriedkov protivzdušnej obrany na ochranu svojho vzdušného priestoru a munície na obranu frontových línií.



Ukrajina bola nútená dovážať elektrinu zo zahraničia a vyzvala spotrebiteľov, aby šetrili energiou, keďže útoky značne zaťažujú elektrickú sieť.