Muž v Rivnenskej oblasti zabil sekerou a kladivom päť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Útočník utiekol pred bojmi z Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Autor TASR
Kyjev 10. februára (TASR) — Polícia v Rivnenskej oblasti ležiacej na západe Ukrajiny zadržala 72-ročného muža, ktorý v utorok sekerou a kladivom zabil v zariadení pre vnútorne vysídlené osoby päť ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na oznámenie Ukrajinskej národnej polície (NPU).

Motív útoku nie je jasný, no podľa miestnej polície išlo o „domáci konflikt“, ktorý prerástol do bitky medzi útočníkom a obyvateľmi zariadenia nachádzajúceho sa v budove bývalej školy v obci Sudobyči, kde teraz bývajú utečenci z východnej a strednej Ukrajiny.

Polícia prijala hlásenie o útoku krátko po štvrtej hodine rannej miestneho času. Na následky ťažkých zranení zomrelo na mieste päť osôb – dvaja muži vo veku 60 a 68 rokov, dve ženy vo veku 81 a 78 rokov z Doneckej oblasti a 56-ročný muž z Kirovohradskej oblasti.

Útočník utiekol pred bojmi z Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Bezprostredne po čine bol zadržaný a začalo sa voči nemu vyšetrovanie pre úkladnú vraždu, uviedla generálna prokuratúra.
