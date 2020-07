Muž vyzbrojený granátom prepustil policajta zo zajatia a ušiel do lesa

Kyjev 23. júla (TASR) - Muž ozbrojený granátom vo štvrtok prepustil zo zajatia policajta, ktorého niekoľko hodín predtým zobral v ukrajinskom meste Poltava za rukojemníka. Únosca nechal policajta v ukradnutom vozidle a potom ušiel do lesa, uviedla miestna polícia, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Polícia sa muža pokúšala zadržať pre podozrenie z krádeže vozidla. Pri pokuse zadržať ho však vytiahol granát, zajal radového policajta a vyhrážal sa, že sa vyhodí do vzduchu.



Po vyjednávaní muž súhlasil s prepustením policajta a jeho výmenou za šéfa regionálneho oddelenia vyšetrovania trestných činov. Polícia mužovi poskytla auto a umožnila mu "pre bezpečnosť občanov" opustiť Poltavu smerom na Kyjev.



"Únosca nechal auto uprostred cesty a utiekol do lesa. Práve prebieha špeciálna operácia na zadržanie nebezpečného ozbrojeného zločinca. Rukojemníka prepustil, ten neutrpel žiadne zranenia," uviedla polícia na Facebooku.



Na Ukrajine ide už o druhú rukojemnícku drámu v priebehu troch dní. V meste Luck v utorok ozbrojený muž zadržiaval v autobuse na hlavnom námestí 20 rukojemníkov. Páchateľ bol dvakrát odsúdený za podvody, lúpeže a nezákonné držanie zbraní. Polícia ho zadržala, rukojemníci neutrpeli žiadne zranenia.



V byte možného spolupáchateľa rukojemníckej drámy v Lucku sa počas policajnej prehliadky našli granáty a komponenty k nim, ako aj strelné zbrane a náboje.