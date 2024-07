Na ukrajinských hraniciach s Moldavskom zastrelili dezertéra

Kyjev 15. júla (TASR) - Ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie (SBI) v pondelok uviedol, že tamojšia pohraničná stráž zastrelila príslušníka ukrajinskej armády, ktorý sa údajne pokúšal nelegálne opustiť krajinu a prejsť do Moldavska. Pohraničná stráž tvrdí, že konala v sebaobrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa SBI boli zadržaní štyria vojaci, keď sa pešo blížili k moldavskej hranici v juhoukrajinskej Odeskej oblasti pri pobreží Čierneho mora. SBI spresnil, že k incidentu došlo v nedeľu.



"Jeden z utečencov pri pokuse o útek napadol príslušníka pohraničnej stráže. Ten v reakcii na to použil služobnú zbraň a útočníka zastrelil," uviedol úrad a dodal, že v prípade sa začalo aj vyšetrovanie.



Hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko pre ukrajinské médiá uviedol, že príslušník pohraničnej stráže použil zbraň v sebaobrane.



Podľa pohraničnej stráže tento rok zomrelo viac než 12 ľudí, ktorí sa pokúšali prekročiť rieku Tisa pretekajúcej pozdĺž západnej hranice krajiny.



V posledných mesiacoch tiež zadržali desiatky ľudí, ktorí sa pokúšali utiecť z krajiny.



Na Ukrajine je v dôsledku vojny s Ruskom vyhlásené stanné právo. Muži v bojaschopnom veku majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť svoju krajinu. Často však dochádza najmä k pokusom mužov o útek cez hranice do susedných štátov EÚ a Moldavska.