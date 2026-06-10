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Ukrajina na obranu vyčlenila ďalších 30 miliárd eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Návrh zákona schválilo 242 poslancov, pričom potrebných bolo 226.

Autor TASR
Kyjev 10. júna (TASR) - Ukrajinskí poslanci v stredu schválili zmeny v rozpočte na rok 2026, aby Kyjev mohol vynaložiť rekordné výdavky na obranu. Ukrajina v poslednom období zintenzívňuje svoje útoky na ruské vnútrozemie a dosiahla menšie úspechy aj na frontovej línii, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Nový rozpočet vyčlení ďalších 30 miliárd eur na obranu a bezpečnosť. Návrh zákona schválilo 242 poslancov, pričom potrebných bolo 226. Ukrajinský parlament (Verchovna rada) koncom mája ratifikoval dohodu s Európskou úniou (EÚ) o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. Očakáva sa, že Kyjev dostane 3,2 miliárd eur už počas júna.

Celkové výdavky Ukrajiny na obranu by v tomto roku mohli dosiahnuť rekordných približne 84 miliárd eur, podľa pôvodných odhadov sa očakávalo zhruba 55 miliárd. V minulom roku minul Kyjev na obranu asi 52 miliárd eur.

Poslanci tiež v utorok prijali návrh zákona, na základe ktorého sa začnú zdaňovať príjmy získané z online platforiem. Je to jedna z požiadaviek Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý nalieha na rozšírenie daňovej základne s cieľom podporiť vojnou zničenú ekonomiku krajiny.
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