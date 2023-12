Ukrajina: Naďalej rokujeme so Švédskom o možnosti získania Gripenov

Kyjev 11. decembra (TASR) - Kyjev rokuje so Štokholmom o možnosti získania stíhačiek Gripen švédskej výroby. Uviedol to v nedeľu hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat, ktorý však stav prebiehajúcich rokovaní nechcel komentovať. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Ihnat poukázal na skutočnosť, že Švédsko plánuje nahradiť svoje doteraz používané gripeny novšími modelmi. Pripomenul tiež, že ukrajinskí piloti už tieto stíhačky otestovali.



Hovorca povedal, že ak by Švédsko súhlasilo s poskytnutím gripenov, bola by to pre ukrajinské vzdušné sily dobrá voľba.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril záujem o získanie stíhačiek Gripen počas augustovej návštevy Švédska. Švédsky premiér Ulf Kristersson vtedy uviedol, že Švédsko potrebuje svoje stíhačky na vlastnú obranu. Pri tejto téme viackrát poukázal na to, že Štokholm ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie.



Žiadosť Švédska o vstup do NATO stále neratifikovali Turecko a Maďarsko.



Švédska vláda ešte v júni avizovala, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje gripeny, ktoré vyrába švédska firma Saab. Švédsky minister obrany Pal Jonson v septembri povedal, že skúsenosti z výcviku tvoria základ pri rozhodovaní, či by Švédsko mohlo darovať Ukrajine niektoré svoje gripeny.