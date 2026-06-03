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Ukrajina nahradila vežu sovietskeho BVP španielskym modulom
V závislosti od konfigurácie má modul Guardian 30 automatický kanón kalibru 30×113 mm alebo 30×173 mm, ako aj protitankové raketové systémy.
Autor TASR
Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajina zverejnila fotografiu prepravy pásového bojového vozidla pechoty (BVP) s úplne novou konfiguráciou veže - španielskym diaľkovo ovládaným bojovým modulom Guardian 30. Autorom fotografie je 146. samostatný opravárenský a reštaurátorský pluk. TASR o tom píše podľa ukrajinského vojenského webu Militarnyj.
Nová veža sa výrazne líši od štandardnej podoby pôvodne sovietskej konštrukcie BVP-1 alebo BVP-2. Okrem zverejnenej fotografie však v súčasnosti neexistuje oficiálne potvrdenie o type, zodpovedá však dizajnu Guardianu 30.
Táto veža bola pôvodne určená pre vozidlá VCR 8×8 Dragón španielskej armády. Je vybavená automatickým kanónom Mk 44 Bushmaster II kalibru 30 mm, koaxiálnym guľometom a moderným optoelektronickým systémom sledovania a navádzania. Zvonka tiež vidieť trubice na 12 dymových alebo obranných granátov.
Ministerstvo strategického priemyslu pred rokom informovalo o jeho možnej výrobe na Ukrajine po rokovaní so španielskym ministerstvom pre európsku integráciu a zbrojovkou Escribano Mechanical & Engineering (EM&M).
„Potešilo ma, keď som počul o záujme zástupcov EM&M podnikať na Ukrajine a ich spolupráci s ukrajinským obranným podnikom. Takáto spolupráca výrazne zlepší vzorky ukrajinskej vojenskej techniky, ktorá bude významnou posilou pre naše bojové jednotky,” povedal vtedy minister strategického priemyslu Ukrajiny Herman Smetanin.
V závislosti od konfigurácie má modul Guardian 30 automatický kanón kalibru 30×113 mm alebo 30×173 mm, ako aj protitankové raketové systémy.
Fotografia z Ukrajiny naznačuje nasadenie novej zbrane na bojisku ako výsledok španielskej spolupráce s ukrajinskými ozbrojenými silami. Ukrajinskí predstavitelia v minulosti viackrát potvrdili, že Kyjev v spolupráci s medzinárodnými partnermi zvyšuje vlastnú obrannú výrobu vrátane munície.
Nová veža sa výrazne líši od štandardnej podoby pôvodne sovietskej konštrukcie BVP-1 alebo BVP-2. Okrem zverejnenej fotografie však v súčasnosti neexistuje oficiálne potvrdenie o type, zodpovedá však dizajnu Guardianu 30.
Táto veža bola pôvodne určená pre vozidlá VCR 8×8 Dragón španielskej armády. Je vybavená automatickým kanónom Mk 44 Bushmaster II kalibru 30 mm, koaxiálnym guľometom a moderným optoelektronickým systémom sledovania a navádzania. Zvonka tiež vidieť trubice na 12 dymových alebo obranných granátov.
Ministerstvo strategického priemyslu pred rokom informovalo o jeho možnej výrobe na Ukrajine po rokovaní so španielskym ministerstvom pre európsku integráciu a zbrojovkou Escribano Mechanical & Engineering (EM&M).
„Potešilo ma, keď som počul o záujme zástupcov EM&M podnikať na Ukrajine a ich spolupráci s ukrajinským obranným podnikom. Takáto spolupráca výrazne zlepší vzorky ukrajinskej vojenskej techniky, ktorá bude významnou posilou pre naše bojové jednotky,” povedal vtedy minister strategického priemyslu Ukrajiny Herman Smetanin.
V závislosti od konfigurácie má modul Guardian 30 automatický kanón kalibru 30×113 mm alebo 30×173 mm, ako aj protitankové raketové systémy.
Fotografia z Ukrajiny naznačuje nasadenie novej zbrane na bojisku ako výsledok španielskej spolupráce s ukrajinskými ozbrojenými silami. Ukrajinskí predstavitelia v minulosti viackrát potvrdili, že Kyjev v spolupráci s medzinárodnými partnermi zvyšuje vlastnú obrannú výrobu vrátane munície.