Najmenej 17 ľudí zahynulo pri zrážke autobusu, auta a cisterny

Kyjev 4. mája (TASR) - Najmenej 17 osôb prišlo o život pri utorkovej zrážke autobusu, auta a cisternového vozidla na západe Ukrajiny. Počas svojho pravidelného večerného príhovoru o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Incident sa odohral v Rivnenskej oblasti na západe Ukrajiny. "Zatiaľ je potvrdených 17 obetí, no ich počet sa môže zvýšiť," uviedol Zelenskyj, ktorý zároveň vyjadril rodinám obetí sústrasť.



Podľa Guardianu nič nenaznačuje, že by nehoda súvisela s ruskou inváziou na Ukrajinu.