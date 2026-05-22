< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Najmenej štyria zahynuli po ruských útokoch
Traja muži zahynuli v meste Druškivka asi 20 kilometrov od frontovej línie po útoku kĺzavou bombou, napísala na sociálnej sieti Telegram regionálna prokuratúra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 22. mája (TASR) - Najmenej štyria civilisti vo štvrtok zahynuli a ďalší piati utrpeli poranenia pri ruských útokoch kĺzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Traja muži zahynuli v meste Druškivka asi 20 kilometrov od frontovej línie po útoku kĺzavou bombou, napísala na sociálnej sieti Telegram regionálna prokuratúra. O hodinu neskôr bolo hlásené úmrtie osoby, ktorej auto zasiahol dron.
Kĺzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov, vysvetľuje agentúra DPA.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov podľa správ médií vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú kĺzavú bombu obsahujúcu 250 kilogramov výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na bojisku.
Bomba s ukrajinským názvom „Vyrivniuvač“ (Vyrovnávač) je určená pre ukrajinské lietadlá MiG-29, Su-24 a neskôr aj F-16 a Mirage 2000.
Traja muži zahynuli v meste Druškivka asi 20 kilometrov od frontovej línie po útoku kĺzavou bombou, napísala na sociálnej sieti Telegram regionálna prokuratúra. O hodinu neskôr bolo hlásené úmrtie osoby, ktorej auto zasiahol dron.
Kĺzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov, vysvetľuje agentúra DPA.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov podľa správ médií vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú kĺzavú bombu obsahujúcu 250 kilogramov výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na bojisku.
Bomba s ukrajinským názvom „Vyrivniuvač“ (Vyrovnávač) je určená pre ukrajinské lietadlá MiG-29, Su-24 a neskôr aj F-16 a Mirage 2000.