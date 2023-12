Nákladnú loď v Čiernom mori poškodila mína, hlásia dvoch zranených

Kyjev 28. decembra (TASR) – Dvaja ľudia utrpeli zranenia, keď výbuch míny neďaleko ústia Dunaja poškodil nákladnú loď smerujúcu do dunajského prístavu Izmajil, vyhlásili vo štvrtok ukrajinské úrady. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Nákladná loď Vyssos plaviaca sa pod vlajkou Panamy mierila po obilie. Mína explodovala na prove alebo tesne pod ňou a vážne ju poškodila. Loď začala naberať vodu a kapitán s ňou preto zámerne nabehol na breh, aby zabránil jej potopeniu. Ukrajina vyslala remorkéry, ktoré loď odtiahnu do prístavu.



Na palubu boli povolaní lekári, aby ošetrili dvoch zranených námorníkov, jedného z nich previezli do nemocnice. Ďalších 16 členov posádky zranených nebolo.



Ukrajina zo západnej časti Čierneho mora vytlačila ruské bojové lode a vytvorila námorný koridor pre nákladné lode popri brehoch Bulharska a Rumunska. V oblasti je však stále mnoho ruských mín, ktoré už v minulosti poškodili niekoľko lodí.