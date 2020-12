Ukrajina nakúpi vakcíny od čínskej firmy SinoVac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 30. decembra (TASR) - Ukrajina zakúpi takmer dva milióny dávok vakcíny proti novému koronavírusu vyvinutej čínskou farmaceutickou spoločnosťou SinoVac. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Podľa vyhlásenia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského má Kyjev dostať prvú zásielku obsahujúcu 700.000 dávok tejto očkovacej látky do mesiaca po jej registrácii v Číne alebo inej krajine.Dohoda počíta s celkovým množstvom 1.913.316 dávok, pričom jedna stojí v prepočte 18 dolárov. Zdravotníckym pracovníkom a najzraniteľnejším skupinám obyvateľov bude očkovanie touto vakcínou poskytnuté zdarma.Vakcína od spoločnosti Sinovac Biotech - CoronaVac - prešla klinickými testami v Brazílii, Číne, Turecku a Indonézii.Prezident tiež dodal, že ukrajinské úrady rokujú o nákupe vakcín aj s ďalšími výrobcami. O ktoré konkrétne ide, Zelenskyj neuviedol. Avizoval však, že na Ukrajine čoskoro začne rozsiahle očkovanie obyvateľstva.Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva už pred časom súhlasilo s dodávkou ôsmich miliónov dávok vakcíny prostredníctvom programu COVAX - mechanizmu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na distribúciu vakcíny po celom svete, ktorého cieľom je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Všetkých 190 štátov, zapojených do programu COVAX, má mať podľa WHO prístup k vakcíne v prvej polovici roka 2021.Podľa agentúry AFP niektorí prokremeľskí politici na Ukrajine lobovali za to, aby Ukrajina nakúpila ruskú vakcínu Sputnik V. Ukrajinské zdravotnícke úrady ich však zatiaľ odmietli s odôvodnením, že Sputnik V. ruské úrady zaregistrovali ešte pred ukončením klinických testov.Ukrajina doteraz zaznamenala viac ako milión potvrdených prípadov nákazy a 18.324 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.