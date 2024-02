Ukrajina nalieha na EÚ, aby zvýšila dodávky delostreleckej munície

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v stredu naliehal na Európsku úniu, aby navýšila dodávky delostreleckej munície, ktorú Kyjev podľa vlastných vyjadrení zúfalo potrebuje na obranu frontovej línie proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ak sa opýtate vojaka na fronte, čo teraz najviac potrebuje, odpoveď bude delostrelectvo... Pretože, povedzme si úprimne, rozsah vojny a použitie delostrelectva zo strany Ruska dosiahli úroveň, na ktorú európsky obranný priemysel nebol pripravený," uviedol Kuleba na stretnutí so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.



Ukrajina podľa Kulebu očakáva, že EÚ zmierni regulácie a podpíše dlhodobé zmluvy so zástupcami vojenského priemyslu, aby zvýšila produkciu v oblasti artilérie. Dodávky delostreleckej munície sú pre Kyjev prioritou, pretože ukrajinskej armáde pomaly dochádzajú zásoby. Rusko sa zároveň v súčasnosti snaží o ďalšie územné zisky.



Kuleba tiež uviedol, že Ukrajina považuje spory v americkom Kongrese o budúcej podpore USA pre Ukrajinu za mätúce. "Včera večer som dostal najnovšiu správu z Washingtonu o možných scenároch a niektoré z nich pripomínajú triler. Všetko je veľmi mätúce," povedal.



Lídri EÚ minulý týždeň prekonali dlhodobý odpor zo strany Maďarska a schválili balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur počas najbližších štyroch rokov. Schválenie najnovšieho balíka vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu v hodnote približne 61 miliárd dolárov (okolo 56 miliárd eur) blokujú republikáni pre otázky, ktoré súvisia so zabezpečením amerických hraníc s Mexikom.