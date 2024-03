Ukrajina nalieha na Západ, aby na ňu previedol ruské aktíva

yjev 4. marca (TASR) - Ukrajina v pondelok vyzvala Západ, aby na ňu previedol kontrolu nad zmrazenými ruskými aktívami, ktoré by mohli pomôcť pri obnove krajiny. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Konfiškácia ruských aktív by mala byť spoľahlivým zdrojom podpory nášho štátu a financovania našej obnovy," vyhlásil ukrajinský premiér Denys Šmyhal na tlačovej konferencii.



Žiadosti o prevod zmrazených ruských aktív do ukrajinských rúk sa viackrát objavili už v minulosti, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o ich prevod žiadal už vo februári.



Zelenskyj uviedol, že o otázke zmrazených ruských aktív rokoval aj so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, ktorý minulý týždeň v stredu navštívil Kyjev.



"Naozaj potrebujeme jednotné a rázne rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré ukáže naše spoločné rešpektovanie medzinárodného práva a tiež absolútne pohŕdanie (ruským) teroristickým štátom," dodal ukrajinský prezident.



Európska únia zamýšľa, že ako prvé poskytne Ukrajine výnosy zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako sú napríklad nahromadené úroky. Podľa odhadov by mohlo ísť ročne o miliardové sumy.



Zhabanie aktív by však podľa európskych štátov mohlo byť protiprávne. Ruský prezident Vladimir Putin minulý rok v októbri vyhlásil, že ak Západ ku konfiškácii aktív pristúpi, budú nasledovať protiopatrenia zo strany Moskvy.