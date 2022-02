Ukrajina namieta proti ruským manévrom v Čiernom mori

Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo nesúhlas s ruskými námornými cvičeniami, ktoré sa budú konať na budúci týždeň vo vodách Čierneho mora. Podľa tohto rezortu manévre vážne narušia námorné trasy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.



"Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny ostro namieta proti rozhodnutiu Ruskej federácie o zablokovaní časti vôd Čierneho a Azovského mora a Kerčského prielivu," uviedol rezort vo vyhlásení.



Agentúra DPA podotýka, že Kerčský prieliv, ktorý spája Azovské a Čierne more, je dôležitou námornou cestou poskytujúcou spojenie so Stredozemným morom.



Podľa ministerstva môžu námorné cvičenia spôsobiť "vážne a neopodstatnené komplikácie pre medzinárodnú lodnú dopravu", čo môže mať vážne "ekonomické a sociálne následky". Rezort zároveň vyjadril odhodlanie spolupracovať s ďalšími krajinami, ktoré sa nachádzajú na pobreží Čierneho mora, na "náležitej odpovedi" na takéto konanie Ruska.



Kremeľ popiera tvrdenia, že počas manévrov dôjde k zablokovaniu obchodných námorných trás. "Všetky vojenské manévre a pohyb ruských lodí vo vodách Čierneho mora sú v súlade s medzinárodným právom," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Spomínané ruské námorné cvičenia sa budú konať od 13. do 19. februára, uvádza DPA s odvolaním sa miestne médiá.