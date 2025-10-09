Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina nariadila evakuáciu detí na frontovej línii pri Kramatorsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukrajinské úrady uviedli, že ruské sily zintenzívnili útoky prostredníctvom malých a lacných dronov, ktoré v uplynulých mesiacoch dramaticky zmenili povahu boja naprieč vojnovou líniou.

Autor TASR
Kyjev 9. októbra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok oznámila, že nariadila evakuáciu detí a ich zákonných zástupcov z miest a dedín v okolí mesta Kramatosk na východnom fronte. Došlo k tomu pre intenzívnenie ruských dronových útokov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„V dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v istých oblastiach mesta Kramatorsk bola vyhlásená povinná evakuácia detí a rodín,“ oznámila mestská rada na sociálnych sieťach.

„Obyvatelia týchto sídiel, najmä rodiny s deťmi, ktoré tu, nanešťastie, stále zotrvávajú, musia okamžite opustiť oblasť v sprievode predstaviteľov evakuačných služieb,“ doplnila. Medzi evakuovanými oblasťami sú viaceré lokality Kramatorsku.

Ukrajinské úrady uviedli, že ruské sily zintenzívnili útoky prostredníctvom malých a lacných dronov, ktoré v uplynulých mesiacoch dramaticky zmenili povahu boja naprieč vojnovou líniou.

Kramatorsk, ktorý mal pred vojnou približne 147.000 obyvateľov, sa nachádza zhruba 20 kilometrov od frontovej línie v Doneckej oblasti, kde Kremeľ sústreďuje svoju palebnú silu od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Kremeľ v septembri vyhlásil, že túto priemyselnú oblasť spolu s ďalšími tromi pripojil k svojmu územiu napriek tomu, že nad nimi nemá plnú vojenskú kontrolu, píše AFP.
