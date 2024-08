Ukrajina nariadila evakuáciu z obcí pri hraniciach Kurskou oblasťou

Kyjev 7. augusta (TASR) - Ukrajina v stredu nariadila povinnú evakuáciu z niekoľkých oblastí na východe, ktoré priamo hraničia s ruskou Kurskou oblasťou, kde už druhý deň prebiehajú boje po vpáde ukrajinských jednotiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Príkaz na evakuáciu podpísal gubernátor Sumskej oblasti Volodymyr Arťuch. Toto opatrenie sa podľa neho dotkne približne 6000 ľudí vrátane 425 detí z 23 obcí v pohraničnej oblasti.



Skupiny ozbrojencov podporovaných tankami prenikli z Ukrajiny do Kurskej oblasti ešte v utorok. Podľa ruského ministerstva obrany ukrajinské sily postúpili severozápadne od pohraničného mesta Sudža, ktoré leží viac než 500 kilometrov na juhozápad od Moskvy,



Ruská tlačová agentúra TASS v súvislosti s prienikom ozbrojencov písala o "masívnom ukrajinskom útoku". V dôsledku ostreľovania a útokov s pomocou dronov podľa nej zahynulo päť ľudí, ruské ministerstvo zdravotníctva hlásilo 24 zranených vrátane šesť detí.



Ruskí vojnoví blogeri informovali o intenzívnych bojoch a niektoré z nich dokonca naznačovali, že Ukrajina otvorila novú frontovú líniu. Jeden kanál podľa stanice BBC tvrdil, že ozbrojeným skupinám sa podarilo prevziať kontrolu nad niekoľkými ďalšími osadami a celkový postup bol približne 15 kilometrov. Kyjev sa k situácii dosiaľ nevyjadril, Rusko do oblasti poslalo posily, dodala agentúra Reuters.



Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov podľa ruských médií šéfovi Kremľa Vladmirovi Putinovi zase povedal, že postup ukrajinských jednotiek hlbšie do Kurksej oblasti bol zastavený.



Pri bojoch podľa Gerasimova zahynulo už 100 ukrajinských vojakov a ďalších 215 je zranených. TASS stanovila ukrajinské straty na 260 obetí z radov ozbrojencov a 50 zničených obrnených vozidiel vrátane tankov a systémov protilietadlovej obrany.



Agentúra AP konštatuje, že tvrdenia Ruska sa nedajú nezávisle overiť a tvrdí, že vo vojne, ktorá trvá už vyše dvoch rokov, hrajú hlavnú úlohu dezinformácie a propaganda.



Alexej Smirnov, poverený funkciou gubernátora Kurskej oblasti na juhozápade Ruska, uviedol, že úrady evakuovali už vyše 200 ľudí z oblastí, ktoré boli ostreľované, zatiaľ čo niekoľko tisíc ďalších odišlo vo vlastných vozidlách.