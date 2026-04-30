Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Naše drony zasiahli ropnú rafinériu v Rusku

.
Dron, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rafinéria spoločnosti Lukoil sa nachádza viac ako 1500 kilometrov od ukrajinských hraníc a je jednou z najväčších v Rusku.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 30. apríla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vo štvrtok oznámila, že jej drony zasiahli ropnú rafinériu neďaleko ruského mesta Perm. Agentúra Reuters informuje, že ide o druhý po sebe idúci útok na ropné zariadenia v tejto oblasti, píše TASR.

Rafinéria spoločnosti Lukoil sa nachádza viac ako 1500 kilometrov od ukrajinských hraníc a je jednou z najväčších v Rusku. Podľa SBU má kapacitu takmer 13 miliónov metrických ton ročne.

Lukoil sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadril.

SBU objasnila, že podľa predbežných informácií úder zasiahol kľúčové zariadenie na primárne spracovanie ropy v tejto rafinérii, čím sa jednotka fakticky vyradila z prevádzky.

Dodala, že znova zasiahla čerpaciu stanicu v danej oblasti, ktorá zabezpečuje dodávky ropy pre túto rafinériu. Stanica bola terčom útokov v noci na stredu a štvrtkový útok spôsobil nové ohniská požiaru.

Reuters konštatuje, že ukrajinské sily zintenzívnili svoje údery na Rusko v snahe narušiť jeho ropný priemysel a znížiť príjem, ktorý Moskve pomáha financovať vojnu na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

