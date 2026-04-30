Ukrajina: Naše drony zasiahli ropnú rafinériu v Rusku
Rafinéria spoločnosti Lukoil sa nachádza viac ako 1500 kilometrov od ukrajinských hraníc a je jednou z najväčších v Rusku.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 30. apríla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vo štvrtok oznámila, že jej drony zasiahli ropnú rafinériu neďaleko ruského mesta Perm. Agentúra Reuters informuje, že ide o druhý po sebe idúci útok na ropné zariadenia v tejto oblasti, píše TASR.
Rafinéria spoločnosti Lukoil sa nachádza viac ako 1500 kilometrov od ukrajinských hraníc a je jednou z najväčších v Rusku. Podľa SBU má kapacitu takmer 13 miliónov metrických ton ročne.
Lukoil sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadril.
SBU objasnila, že podľa predbežných informácií úder zasiahol kľúčové zariadenie na primárne spracovanie ropy v tejto rafinérii, čím sa jednotka fakticky vyradila z prevádzky.
Dodala, že znova zasiahla čerpaciu stanicu v danej oblasti, ktorá zabezpečuje dodávky ropy pre túto rafinériu. Stanica bola terčom útokov v noci na stredu a štvrtkový útok spôsobil nové ohniská požiaru.
Reuters konštatuje, že ukrajinské sily zintenzívnili svoje údery na Rusko v snahe narušiť jeho ropný priemysel a znížiť príjem, ktorý Moskve pomáha financovať vojnu na Ukrajine.
Rafinéria spoločnosti Lukoil sa nachádza viac ako 1500 kilometrov od ukrajinských hraníc a je jednou z najväčších v Rusku. Podľa SBU má kapacitu takmer 13 miliónov metrických ton ročne.
Lukoil sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadril.
SBU objasnila, že podľa predbežných informácií úder zasiahol kľúčové zariadenie na primárne spracovanie ropy v tejto rafinérii, čím sa jednotka fakticky vyradila z prevádzky.
Dodala, že znova zasiahla čerpaciu stanicu v danej oblasti, ktorá zabezpečuje dodávky ropy pre túto rafinériu. Stanica bola terčom útokov v noci na stredu a štvrtkový útok spôsobil nové ohniská požiaru.
Reuters konštatuje, že ukrajinské sily zintenzívnili svoje údery na Rusko v snahe narušiť jeho ropný priemysel a znížiť príjem, ktorý Moskve pomáha financovať vojnu na Ukrajine.