Našli čierne skrinky z ukrajinského lietadla,prezident vyhlásil smútok

Kyjev 26. septembra (TASR) - Ukrajinskí vyšetrovatelia objavili v sobotu na mieste havarovaného vojenského lietadla An-26 zapisovače letových údajov, takzvané čierne skrinky. Stroj sa zrútil v piatok večer, pričom zahynulo 26 z 27 osôb na palube.



Vojenskí experti zároveň preskúmali miesto nešťastia neďaleko mesta Čuhujiv v Charkovskej oblasti so zámerom zistiť presnú príčinu havárie, uviedol ukrajinský minister obrany Andrij Taran, citovaný tlačovou agentúrou DPA.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v sobotu pricestoval na miesto tragédie, vyhlásil 26. september za deň štátneho smútku. Prezident zároveň nariadil prerušenie všetkých letov daného typu lietadla, až pokiaľ nebudú známe príčiny piatkovej havárie. Predbežnú správu od vyšetrovateľov požaduje do 25. októbra.



Antonov An-26, dvojmotorové turbovrtuľové transportné lietadlo pre krátke a stredné trate sovietskej výroby, sa zrútilo počas pristávacieho manévru po tom, ako absolvovalo cvičný let.



Na jeho palube sa nachádzali prevažne kadeti Charkovskej univerzity vzdušných síl Ivana Kožeduba. Dvom kadetom za podarilo z lietadla vyskočiť a boli hospitalizovaní vo vážnom stave. Neskôr jeden z nich zraneniam podľahol, čím sa bilancia mŕtvych dostala na číslo 26, uvádza tlačová agentúra TASS.



An-26 je využívané armádami aj civilnými prevádzkovateľmi. V rokoch 1969-1986 sa z tohto typu lietadla vyrobilo takmer 1400 kusov, uvádza sa na webovej stránke spoločnosti Antonov. Vek lietadla, ktoré sa zrútilo v piatok, nebol bezprostredne známy, dopĺňa tlačová agentúra AP.



K havárii lietadla typu An-26 došlo aj v druhej polovici augusta, keď sa stroj prenajatý organizáciou Svetový potravinový program (WFP) zrútil krátko po štarte z juhosudánskej metropoly Džuba a zahynulo sedem ľudí.