Ukrajina navrhla špeciálne rokovania, ako dostať ľudí preč z Mariupola

Kyjev 24. apríla (TASR) - Ukrajina navrhla špeciálnu sériu rokovaní v záujme nájsť spôsob, ako skupinu ukrajinských bojovníkov a civilistov uviaznutých v Mariupole dostať von z mesta, ktoré je po ruských útokoch už takmer celé zrovnané so zemou. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak navrhol v tvíte špeciálne zasadnutie. Rusko a Ukrajina už mali od začiatku ruskej invázie 24. februára množstvo kôl rozhovorov, ale dosiahli na nich malý pokrok, pričom obe krajiny sa navzájom obviňujú zo zlých úmyslov pri rokovaniach.



Podoľakov návrh prišiel v deň, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva príchod amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina do Kyjeva. S oboma politikmi má diskutovať o ďalšej americkej vojenskej pomoci Ukrajine, aby sa jej podarilo poraziť ruské invázne sily.



Mariupol je jedným z ukrajinských miest, ktoré sú najhoršie zasiahnuté ruskými útokmi, keďže ovládnutie mesta je pre Rusov nutné. Dúfajú totiž, že takto vytvoria pozemné spojenie medzi východoukrajinským regiónom Donbas, kontrolovaným proruskými separatistami, a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.



Väčšina Mariupola je už zničená a vládnu obavy, že dochádza k masovému vraždeniu ľudí, ktorí neušli. V tamojších oceliarňach Azovstaľ je stále zabarikádovaná skupina približne 2500 ukrajinských vojakov a zahraničných bojovníkov, ale zásoby im ubúdajú. Navyše tvrdia, že v oceliarňach sa s nimi nachádza aj okolo 1000 civilistov.



Zástupca veliteľa pluku Azov, ktorý je v oceliarňach zabarikádovaný, obvinil v novom videu Rusov z krutosti. Svjatoslav Palamar povedal: "Nepriateľ v Mariupole zhadzuje bomby nad hlavy úplne nevinných detí, práve keď sa slávi Veľká noc."



Podoľak v tvíte uviedol, že Rusko by malo myslieť na svoju povesť vo svete a navrhnúť to pravé veľkonočné prímerie. Pravoslávni kresťania slávia práve túto nedeľu Veľkú noc, ale namiesto toho lietajú na oceliarne bomby a delostrelecká munícia, kritizoval Rusov.



Nie je jasné, či Rusko plánuje vtrhnúť do Azovstaľu. Ruský prezident Vladimir Putin dal tento týždeň rozkaz, aby tam ruskí vojaci nevtrhli, ale zároveň prikázal, aby boli oceliarne tak dobre zablokované, že odtiaľ neunikne ani mucha.



Podoľak žiadal aj vytvorenie humanitárneho koridoru, aby mohli všetci civilisti, ktorí si to želajú, odísť z Mariupolu.



Už zlyhalo mnoho pokusov o takéto koridory, pričom z neúspechu sa navzájom obviňujú obe strany, dodala DPA.