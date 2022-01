Ukrajina navrhla trojstranný summit Bidena, Putina a Zelenského

Washington 14. januára (TASR) - Ukrajina navrhla trojstranné rokovania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, šéfa Bieleho domu Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Návrh na konanie summitu prichádza v čase obáv z možnej vojenskej invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Informoval o ňom v piatok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, píše agentúra AFP.



"Prezident Zelenskyj to navrhol prezidentovi Bidenovi, a myslíme si, že by bolo možné zorganizovať trilaterálne stretnutie - možno formou videokonferencie - medzi prezidentmi Bidenom, Zelenským a Putinom," vyhlásil Jermak.



"Stále čakáme, domnievam sa, na reakciu ruskej strany. Naši americkí partneri však na náš návrh reagovali so záujmom," uviedol Jermak na pôde Atlantickej rady, think-tanku so sídlom vo Washingtone.



Už v utorok Zelenskyj vyzval na usporiadanie summitu za účasti predstaviteľov Francúzska, Nemecka a Ruska.



AFP pripomína, že Biden s Putinom absolvovali už dva telefonáty s cieľom zmierniť súčasné napätie na ukrajinských hraniciach, v blízkosti ktorých sa v posledných mesiacoch rozmiestnilo približne 100.000 ruských vojakov. Biden šéfa Kremľa varoval, že ak by Rusko napadlo Ukrajinu, Spojené štáty zavedú voči Moskve rozsiahle ekonomické sankcie.



Jermak ocenil Bidenovu administratívu za pravidelné informovanie Ukrajiny o tohtotýždňových diplomatických aktivitách, ktoré okrem iného zahŕňali pondelkové rokovania vysokopostavených predstaviteľov USA a Ruska v Ženeve. Zároveň však poznamenal, že Ukrajina musí byť do takýchto rozhovorov zapojená priamo. Ak sa "diskutuje o bezpečnostnom systéme v Európe, je nevyhnutné zapojiť do toho i Ukrajinu," povedal.



Putin popiera, že by Rusko plánovalo zaútočiť na Ukrajinu, avšak v tejto súvislosti predložil viaceré požiadavky vrátane garancií, že Severoatlantická aliancia sa nebude viac rozširovať smerom na východ. Spojené štáty túto požiadavku Moskvy odmietli, avšak prejavili ochotu rokovať o recipročných krokoch na zmiernenie napätia medzi Ruskom a Západom.