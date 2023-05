Nemáme nič spoločné so skupinou, ktorá prenikla do Ruska, tvrdí Kyjev

Kyjev 22. mája (TASR) – Ukrajina v pondelok poprela, že by sa podieľala na vniknutí na ruské územie. Vyjadrenie Kyjeva prišlo po oznámení Moskvy, že bojuje proti skupine sabotérov, ktorí prekročili hranicu v ruskej Belgorodskej oblasti. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



"Ukrajina sleduje udalosti v Belgorodskej oblasti Ruska so záujmom a skúma situáciu, nemá však s tým nič spoločné," uviedol poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoľak. Podľa jeho slov by mohlo ísť o aktivitu ruských "partizánskych skupín".



Ukrajina už predtým poprela zodpovednosť za viacero hlásených sabotážnych útokov na ruskom území.



Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v pondelok oznámil, že hranicu Belgorodskej oblasti prekročila z Ukrajiny skupina sabotérov, ktorých sa snažili "zlikvidovať" ruskí vojaci a agenti tajných služieb. Neskôr povedal, že zranenia utrpelo najmenej šesť ľudí, a to pri ostreľovaní dediny Glotovo a mesta Grajvoron.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruské médiá povedal, že cieľom prieniku je odvrátiť pozornosť od bojov v meste Bachmut na východe Ukrajiny, o ktorom Moskva tvrdí, že ho dobyla. O sabotážnej skupine podľa Peskova informovali aj ruského prezidenta Vladimira Putina.