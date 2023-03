Ukrajina nemôže začať protiofenzívu, čaká na muníciu, tvrdí Zelenskyj

Londýn 25. marca (TASR) – Ukrajina nemôže začať očakávanú protiofenzívu voči ruským silám, pretože nemá dostatok zbraní, vojenského vybavenia a munície. Vyplýva to z vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zverejneného v sobotu, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a stanice Sky News.



"Ešte nemôžeme začať," povedal Zelenskyj pre japonský denník Jomiuri šimbun. "Za takýchto podmienok ich (vojakov) nemôžeme poslať" na front, uviedol v rozhovore poskytnutom vo štvrtok počas návratu vlakom z oblasti frontovej línie do Kyjeva.



Náčelník ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov ešte v januári povedal, že Kyjev plánuje na jar veľkú protiofenzívu, pričom "najprudšie" boje sa očakávajú v marci.



Zelenskyj teraz povedal, že situácia na východe Ukrajiny "nie je dobrá" v dôsledku nedostatku munície. Ruské ozbrojené sily podľa neho každý deň použijú trojnásobne viac striel než ukrajinské.



"Čakáme na muníciu od našich partnerov," dodal.



Zelenského vyjadrenie prišlo v čase, keď správy z frontu v oblasti mesta Bachmut hovoria o zastavení ruského postupu a posilnení pozícií ukrajinských obrancov, napísala DPA.



Britské ministerstvo obrany v najnovšej každodennej správe o vojne na Ukrajine uviedlo, že snahy Ruska dobyť Bachmut viaznu z dôvodu "krajného vyčerpania" ruských síl, ktoré zrejme zhoršujú vnútorné spory medzi stálou armádou a žoldnierskou Vagnerovou skupinou.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa vyjadril podobne. Situáciu v Bachmute sa vďaka úsiliu obrancov darí "stabilizovať", uviedol po telefonáte s britským náprotivkom Tonym Radakinom z piatkového večera.



Oblasť Bachmutu však naďalej patrí k najkomplikovanejším na fronte. Britské ministerstvo obrany poukázalo na to, že ťažké straty tam v bojoch zaznamenáva aj Ukrajina.