Ukrajina neodmínuje Odesu, lebo hrozba ruských útokov stále trvá

Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajina v stredu oznámila, že nebude odstraňovať míny nastražené vo vodách okolo čiernomorského prístavu Odesa. Odvolala sa pritom na pretrvávajúcu hrozbu útokov ruskej armády na mesto priľahlé pobrežie, informovala agentúra AFP.



Hovorca regionálnej správy Serhij Bratčuk vo videovyjadrení na sociálnych sieťach vysvetlil: "V okamihu, keď uvoľníme prístup do prístavu Odesa, bude tam ruská flotila".



Uviedol tiež, že Rusko "sníva o výsadku vojsk" do Odesy a že ruská armáda chce na mesto zaútočiť a "odrezať Ukrajinu od mora", čo sa však podľa Bratčuka nestane.



Problému s exportom ukrajinského obilia sa v stredu na svojom rokovaní v Ankare venovali ministri zahraničných vecí Ruska a Turecka - Sergej Lavrov a Mevlüt Čavušoglu.



Lavrov v Ankare zopakoval vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko garantuje, že ak Kyjev vyčistí prístavy od mín, Moskva to nevyužije na dosiahnutie svojich vojenských cieľov.



Rusko je tiež v spolupráci s Tureckom pripravené garantovať bezpečnosť plavidiel z ukrajinských prístavov, ktoré sa budú plaviť cez Bosporský prieliv, vyhlásil Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie ďalej uviedol, že na realizáciu tohto plánu je potrebné, aby Ukrajina umožnila plavidlám opustiť svoje prístavy tým, že ich odmínuje, alebo vyznačí bezpečné koridory.



Okrem toho Čavušoglu po stretnutí so svojím ruským kolegom vyhlásil: "Ak potrebujeme dostať ukrajinské obilie na medzinárodné trhy, považujeme odstránenie prekážok stojacich v ceste ruskému exportu za legitímnu požiadavku".



Ukrajina bola pred inváziou ruských jednotiek na svoje územie štvrtým najväčším vývozcom pšenice na svete a zabezpečovala polovicu spotreby slnečnicových semien a oleja.



AFP pripomenula, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň varoval, že množstvo obilia zablokovaného na Ukrajine pre vojnu by sa mohlo v priebehu niekoľkých mesiacov strojnásobiť.