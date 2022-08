Ukrajina nepotvrdila ani nevyvrátila zodpovednosť za výbuchy na Kryme

Moskva 16. augusta (TASR) - Ukrajina oficiálne nepotvrdila ani nevyvrátila zodpovednosť za výbuchy, ku ktorým došlo v utorok ráno na Krymskom polostrove anektovanom Ruskom. Vo svojom online spravodajstve o tom informoval britský denník The Guardian.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak však dnes po výbuchoch v statuse zverejnenom na aplikácii Twitter napísal, že okupácia Krymu Rusmi má za následok aj výbuchy skladov a vysoké riziko smrti pre "votrelcov a zlodejov".



Požiar, ktorý v utorok ráno vypukol v dočasnom muničnom sklade v blízkosti obce Majske v okrese Džankoj na Krymskom polostrove, a následnú detonáciu munície medzičasom potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany.



Ministerstvo tiež uviedlo, že pri incidente nebol nikto vážne zranený a že príčiny požiaru sa vyšetrujú.



Ruskom dosadený šéf krymskej administratívy Sergej Axionov, ktorý sa dostavil na miesto výbuchov, však informoval o dvoch zranených civilistoch. Dodal, že ich životy nie sú ohrozené.



Podľa ruských tlačových agentúr odvolávajúcich sa na miestne úrady bolo z oblasti z preventívnych dôvodov evakuovaných asi 2000 ľudí.



Rusko anektovalo Krym v roku 2014 po masových prozápadných demonštráciách po celej Ukrajine, ktoré viedli k zosadeniu Kremľu nakloneného prezidenta. Väčšina krajín sveta toto pripojenie Krymu k Rusku neuznáva.



AFP dodala, že prozápadné protesty urýchlili na východe Ukrajiny vypuknutie ozbrojeného konfliktu medzi ukrajinskou armádou a Moskvou podporovanými separatistami, ktorý položil základy pre inváziu ruskej armády na Ukrajinu začatú 24. februára tohto roku.



K podobnej sérii výbuchov ako v utorok ráno došlo na Kryme aj 9. augusta, a to na leteckej základni Saki pri obci Novofedorivka. Podľa oficiálnych údajov tam o život prišiel jeden človek a 14 ďalších ich bolo zranených.



Ministerstvo obrany Ruskej federácie označilo za príčinu výbuchov náhodné odpálenie munície. Špekulovalo sa aj o súvislosti s neuhaseným nedopalkom cigarety.



Moskva zdôrazňuje, že základňa Saki nebola terčom útoku ukrajinských síl, ale podľa odborníkov satelitné snímky na takýto útok poukazujú. Vojenskí experti tiež tvrdia, že na letisku bolo zničených niekoľko ruských vojenských lietadiel.



Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti ani za jeden z útokov na Kryme, ale jej predstavitelia viackrát pripustili, že by do nich mohli byť zapletené prokyjevské sily, doplnila AFP.