< sekcia Zahraničie
Ukrajina nevie, že USA zvažuje presmerovať zbrane na Blízky východ
Americký denník Washington Post priniesol správu, že Pentagón zvažuje, či presmerovať zbrane v súvislosti s vojnou proti Iránu, ktorá vyčerpáva americké zásoby.
Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) - Ukrajina nemá žiadne informácie o tom, že by Spojené štáty plánovali presmerovať zbrane určené pre Kyjev na Blízky východ. Vo štvrtok to pre agentúru AFP povedala ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO, píše TASR.
Americký denník Washington Post priniesol správu, že Pentagón zvažuje, či presmerovať zbrane v súvislosti s vojnou proti Iránu, ktorá vyčerpáva americké zásoby. Mohlo by ísť o strely protivzdušnej obrany objednané v rámci programu, ktorý spojencom v NATO umožňuje nakupovať americké zbrane pre Kyjev.
„Nedostali sme od NATO ani Spojených štátov žiadne signály, že zbrane pridelené Ukrajine v programe PURL by mohli byť presmerované na Blízky východ,“ povedala vedúca zastupiteľstva Ukrajiny pri NATO Aľona Getmančuková pre AFP. „Neobjavili sa ani žiadne náznaky, že by vojna v Iráne viedla k zmenám v dostupnosti zbraní potrebných pre Ukrajinu v rámci PURL,“ dodala-
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok uviedol, že Kyjev stále dostáva kľúčové vojenské vybavenie, hoci iránska vojna vyčerpáva zásoby v Európe i Spojených štátoch. Platí to aj o raketách amerických protivzdušných systémov Patriot, ktoré Ukrajina naliehavo potrebuje.
